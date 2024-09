Gazzetta - Gli uomini di Fonseca: Pavlovic garanzia in difesa, Pulisic subito leader. E dopo la sosta rientra Morata...

vedi letture

L'inizio di campionato del Milan non è stato dei migliori anche per colpa del fatto che diversi giocatori rossoneri non sono ancora al top della forma. A trascinare fuori il Diavolo dal momento complicato dovrà essere ovviamente Paulo Fonseca che alla ripresa si affiderà soprattutto a tre giocatori, vale a dire Strahinja Pavlovic, Christian Pulisic e Alvaro Morata.

TORNA ALVARO - A riferirlo è questa mattina La Gazzetta dello Sport che riporta che il recupero dello spagnolo dal problema muscolare che lo ha tenuto fuori contro Parma e Lazio procede bene e il suo rientro è previsto dopo la sosta. Contro il Venezia potrebbe non partire dall'inizio, ma entrare poi a partita in corsa per mettere minuti nelle gambe in vista dei due successivi importantissimi impegni contro Liverpool e Inter nei quali sarà con ogni probabilità titolare. Oltre che i gol, lo spagnolo dovrà portare in campo anche la sua esperienza e la sua leadership per aiutare il Milan ad uscire dal momento complicato.

PAVLOVIC E PULISIC - Un altro uomo a cui si affiderà Fonseca è certamente Pavlovic, che è stata una delle poche note positive dell'inizio di stagione del Diavolo. Il serbo, in gol contro la Lazio, è una garanzia in difesa ed è già diventato insostituibile. In attacco, poi, ci sarà Pulisic che si è messo a completa disposizione e ha ricambiato la fiducia del tecnico portoghese nelle prime tre giornate di campionato con un gol e un assist. In attesa del miglior Morata e soprattutto del miglior Leao, sarà ancora l'americano il leader a cui affidare le speranze dell'attacco milanista.