Gazzetta - Ibra (e il Milan) sta con Pioli. Ma a fine stagione si vedrà...

Già nel pomeriggio di ieri, nella sua versione online, la Gazzetta dello Sport aveva riportato come Zlatan Ibrahimovic, senior advisor di RedBird e del Milan, avesse testimoniato la sua vicinanza e totale fiducia in Stefano Pioli: "E' il nostro allenatore e siamo contenti di lui". Un'investitura importante e che, al momento, ricalca anche quello che è il sentire comune di tutto il club rossonero nei confronti del tecnico di Parma.

Come scrive la rosea, Ibrahimovic si è detto infastidito per tutte le voci che nelle ultime settimane lo hanno visto come principale fautore di un possibile arrivo di Antonio Conte sulla panchina rossonera. Per il fuoriclasse svedese gli ultimi contatti avuti con l'ex allenatore di Juve e Inter risalirebbero addirittura a otto anni fa. In sostanza tutte le voci che si sono rincorse in questi giorni su Ibrahimovic come sponsor di Conte, l'ex fuoriclasse le derubrica come fantasie o pettegolezzi. Ibrahimovic è tornato come advisor a inizio del mese di dicembre e sostanzialmente, come raggio d'azione, gli è stata data carta bianca, anche senza un potere decisionale effettivo. Ciononostante il suo parere è molto considerato e dunque per tale ragione le voci dell'accostamento a Conte lo hanno infastidito.

C'è poi anche da considerare un'altra prospettiva della faccenda: il rapporto con Pioli. Nonostante se ne sia parlato in ogni salsa, tra Ibrahimovic e Stefano Pioli, negli ultimi anni, si è creato un rapporto sincero di stima e di rispetto che va anche oltre il semplice dualismo allenatore-giocatore, o allenatore-dirigente. Chiaramente poi l'attuale tecnico del Milan, a fine stagione, come accade per tutti gli allenatori sarà giudicato dal club sul suo operato. La sensazione è che a giugno si tireranno le somme anche in base a quanto verrà ottenuto da Pioli in questi prossimi mesi. C'è un posto Champions da confermare e una Europa League da onorare. Dunque, al momento il club sta con Pioli, con Ibra in testa: per giugno invece, si vedrà.