Gazzetta - Ibra e Leao alleati nella corsa a Gyokeres: clausola monstre da 100 milioni

Negli ultimi giorni, sfruttando l'ultima pausa per le nazionali della stagione, si è fatto un gran parlare di chi sarà la nuova punta del Milan a partire dalla prossima estate. Il candidato numero uno è senza dubbio Joshua Zirkzee del Bologna ma i rossoneri hanno preparato una lunga lista di calciatori che potrebbero fare al caso del Diavolo. Tra questi, molto in alto, c'è anche Viktor Gyokeres, calciatore svedese dello Sporting Lisbona. E potrebbe avere due sponsor non da poco: Zlatan Ibrahimovic e Rafael Leao.

Missione Zlatan e Rafa

La Gazzetta dello Sport questa mattina parla di un doppio alleato per il Milan nella corsa a Gyokeres. Uno è Zlatan Ibrahimovic che oltre a essere un alleato sarà il vero e proprio uomo mercato rossonero quest'estate: l'ex fuoriclasse è stato investito di un ruolo importante da Cardinale e insieme a Moncada e D'Ottavio si occuperà di rinforzare la squadra in estate. Con Gyokeres, però, la differenza la fa la sola sua presenza. Cosa c'è di meglio per un giocatore svedese in rampa di lancio di essere cercati dalla squadra di Zlatan Ibrahimovic? I due tra l'altro si sono incrociati anche in nazionale in un'occasione ed è facile pensare che Ibra sia l'idolo di Gyokeres. Un altro agente, più sotto copertura, può essere Rafael Leao che l'altro giorno ha sfidato con il Portogallo la Svezia in amichevole. Il 10 rossonero ha giocato benissimo, segnando anche un bel gol. Allo stesso tempo anche l'attaccante dello Sporting ha segnato uno dei due gol svedesi. A fine partita i due si sono scambiati la maglietta ma è stato soprattutto Gyokeres a spendere parole al miele per Leao: "E’ un giocatore fantastico e ammiro il suo lavoro. Dopo la partita mi ha detto che avevo giocato bene e io ho risposto che anche lui non aveva fatto male…".

100 milioni

A Rafa Leao, qualsiasi cosa verrà decisa da Olivier Giroud, ha bisogno di un nuovo centravanti con cui condividere l'attacco e questo siparietto con Gyokeres può far già sognare. Ma al di là di conoscenze e attestati di stima, bisogna entrare nel merito di quello che conta: le cifre. L'attaccante svedese, 25 anni, è arrivato allo Sporting Lisbona quest'estate: i portoghesi hanno investito 24 milioni di euro e lo hanno prelevato dal Coventry City in Championship inglese dove, l'anno scorso, era andato a un passo dalla promozione in Premier League. L'impatto con il campionato lusitano è stato devastante: 36 gol fatti in 39 partite giocate in stagione. Annusando le potenzialità dell'attaccante, il club portoghese in sede di acquisto ha inserito una clausola da 100 milioni di euro. Chiaro che il Milan, qualora decidesse di aprire le trattative per Gyokeres, punta a giocare al ribasso e a trattare il prezzo: per la rosea si potrebbe trovare un'intesa anche a 50 milioni. Una cifra importante ma che i rossoneri sono consapevoli di dover investire se vogliono davvero trovare la punta del futuro. Anche Zirkzee, del resto, potrebbe essere pagato una cifra simile. Il problema, per entrambi, è la grande concorrenza: bisogna muoversi in anticipo...