Gazzetta - Ibra e un messaggio difficile da decifrare: i dubbi di Zlatan sul nuovo Milan

In attesa di capire come si evolverà la situazione all'interno della società rossonera dopo l'addio di Zvonimir Boban, ieri mattina, con un post sui social, Zlatan Ibrahimovic ha messo ancora più ansia nei tifosi milanisti. Quello dello svedese è un messaggio difficile da decifrare: "Fallo con passione o non farlo affatto". L'edizione odierna della Gazzetta dello Sport si chiede questa mattina se si tratta di un avviso al club di via Aldo Rossi, una dichiarazione di amore al Milan oppure un segnale di un suo possibile ritiro dal calcio giocato a fine stagione.

ACQUE AGITATE - E' davvero difficile decifrare il messaggio di Ibra, ma il momento che ha scelto per pubblicare questo post è piuttosto "strano": al Milan, le acque sono infatti agitatissime dopo il duro scontro che c'è stato tra Boban, Maldini e Gazidis. I primi due sono coloro che lo hanno voluto fortemente riportare a Milanello a gennaio e senza di loro in società il suo rinnovo appare molto complicato. Il primo ad avere dei dubbi è proprio lo svedese, dubbi che aumenterebbero ancora di più nel caso in cui dovesse arrivare per davvero Ralf Rangnick sulla panchina milanista in questo il tedesco non ama lavorare con "accentratori" come Zlatan.

GRANDE IMPATTO - Non è un mistero che il suo ritorno abbia cambiato il Milan, che se è tornato in zona Europa deve ringraziare soprattutto l'impatto che Ibrahimovic ha avuto sul campo e su tutto l'ambiente milanista. Nonostante l'età, l'attaccante svedese ha sorpreso tutti ancora una volta, compreso Ivan Gazidis, il quale non è escluso che possa comunque offrirgli il rinnovo per un'altra stagione. Se il nuovo progetto intrigherà Zlatan, ma su questo ci sono parecchi dubbi, il suo futuro potrebbe essere ancora colorato di rossonero, altrimenti a fine campionato saluterà definitivamente il Milan.