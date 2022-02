Gazzetta - Ibra, il fastidio al tendine non passa: lo svedese è in dubbio per il derby

A Milanello si lavora sodo in vista del derby di sabato sera contro l'Inter. Il match contro i nerazzurri è sempre più vicino e purtroppo in casa rossonera non ci sono ancora certezze sulla presenza di Zlatan Ibrahimovic. Anzi più passano i giorni e ovviamente più diminuiscono le chance di vederlo tra i convocati di Stefano Pioli che spera ancora in un recupero lampo dell'attaccante svedese, il quale non ha però ancora smaltito l'infiammazione al tendine d'Achille che lo aveva costretto ad abbandonare il campo nell'ultima sfida prima della sosta contro la Juventus.

ANCORA IN PALESTRA - A riferirlo è questa mattina La Gazzetta dello Sport che spiega che il fastidio purtroppo non è ancora passato e quindi il giocatore deve continuare a lavorare in palestra e non sul campo con il resto dei compagni di squadra. La situazione verrà monitorata giorno dopo giorno, ma se il dolore non passa c'è poco da fare. In caso di forfait di Ibra, il centravanti rossonero titolare nel derby sarà ovviamente Olivier Giroud.

NIENTE RISCHI - A Milanello sperano ancora comunque nel recupero dello svedese, il quale, a 40 anni, ha ormai imparato ad ascoltare il proprio corpo e quindi non ha nessuna intenzione di correre rischi. Tra l'altro in questa stagione ha già avuto un infortunio di questo tipo e quella volta, nel tentativo di recuperare il prima possibile, alla fine si allungarono ulteriormente i tempi di recupero. Da Milanello non filtra pessimismo, ma più passano i giorni e più diminuiscono le possibilità di vedere Ibrahimovic in campo nel derby.