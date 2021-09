Gazzetta - Ibra in campo contro la Juve? Lo svedese frena: "Stavolta non provo a fare Superman..."

Nemmeno il tempo di riposare dopo la trasferta di Liverpool che il Milan deve prepararsi già alla prossima partita di campionato, vale a dire il big match di domenica sera sul campo della Juventus. In vista di questa sfida, in casa rossonera a tenere banco sono le condizioni fisiche di Zlatan Ibrahimovic, il quale è alle prese con un'infiammazione al tendine d'Achille della gamba sinistra che lo ha costretto a saltare il ritorno in Champions League dei rossoneri dopo sette anni.

IBRA FRENA - A riferirlo è questa mattina La Gazzetta dello Sport che riporta alcune dichiarazioni che lo svedese ha rilasciato ieri a margine di un evento commerciale: "Per la Juve vediamo, ho un piccolo problema al tendine, ma per il resto va tutto bene. Non voglio rischiare di avere conseguenze, voglio riuscire a tenere per tutto il campionato in modo da esserci sempre. Non giocarne una e poi saltarne altre, come l’anno scorso. Questa volta ascolterò il mio fisico senza pensare di essere Superman". L'infiammazione al tendine d'Achille è un problema fisico non grave, ma non è possibile stabilire quanto ci vorrà per risolverlo: potrebbe volerci un giorno, una settimana o magari anche di più.

GIORNO DOPO GIORNO - Ibra e lo staff medico milanista stanno per questo monitorando la situazione giorno dopo giorno, nella speranza che il problema possa sparire il prima possibile. La sua presenza in campo domenica sera a Torino resta quindi molto incerta, se non avrà recuperato al 100% dall'infortunio lo svedese ha fatto capire che non correrà rischi e resterà ai box. In fondo siamo solo alla quarta giornata di campionato, non sarebbe logico rischiare un infortunio più grave per una partita che non è ancora decisiva.