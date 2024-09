Gazzetta - Ibra in vista del derby: chiesta una reazione alla squadra e ribadito il sostegno a Fonseca

La stagione del Milan è già iniziata male, ma potrebbe continuare addirittura peggio nel momento in cui la formazione di Paulo Fonseca dovesse perdere anche la stracittadina di domenica contro i rivali storici dell'Inter. Per questo motivo, dopo la disastrosa prestazione in Champions League contro il Liverpool, definita addirittura da molti la peggiore nella storia del Diavolo nella competizione, Zlatan Ibrahimovic ha deciso di prendere in mano la situazione dando una scossa alla "sua" squadra.

Questa mattina La Gazzetta dello Sport ha svelato qualche dettaglio inerente alla visita di ieri del Senior Advisor di RedBird a Milanello. C'è stato un lungo confronto fra il dirigente svedese, la squadra ed alcuni senatori della stessa, nei confronti dei quali è stato utilizzato un tono deciso, stile Ibra per l'appunto, con l'intento di essere costruttivo, non polemico, anche perché di quelle già ce ne sono abbastanza da qualche settimana a questa parte.

Presentatosi intorno alle 10 della mattinata di ieri nel centro sportivo rossonero, nel breve discorso motivazionale tenuto alla squadra, Ibrahimovic ha chiesto carattere, personalità e unità in vista del derby e delle sfide successive, con l'intento però di far capire che questa proprietà, da lui rappresentata, non è assolutamente contenta di come stanno andando le cose.

Lo svedese ci ha poi tenuto a precisare l'importanza di una partita come quella contro l'Inter, che il Milan non batte addirittura da sei occasioni. Un'eternità, che rischia seriamente di prolungarsi e complicare non solo la già delicata situazione di classifica del Diavolo (oggi a -5 punti dalla vetta), ma anche il rapporto oramai incrinato con i tifosi, che si aspettano una reazione dopo la disfatta contro il Liverpool.

In tutto questo, nel summit di ieri con la squadra, Zlatan Ibrahimovic ha parlato da solo anche con Fonseca ribadendogli il sostegno della società, ma anche la necessità di invertire subito la rotta, perché sennò sarebbe costretto a ragionare insieme a Furlani e Moncada del suo esonero, per il bene del Milan.