Gazzetta - Ibra vuole un gioco "dominante". I 4 giocatori chiave che aiuteranno Fonseca

Questa mattina la Gazzetta dello Sport riporta all'attenzione dei suoi lettori la richiesta indiretta che Zlatan Ibrahimovic ha fatto al nuovo allenatore del Milan Paulo Fonseca, nel corso della conferenza stampa di giovedì. Lo svedese, spiegando le motivazioni che hanno spinto a scegliere il portoghese, ha parlato dello stile di gioco affermando: "Ai tifosi posso dire che arriva qualcosa di nuovo, un calcio diverso rispetto a prima: dominante, offensivo, con equilibrio per la difesa". Il calcio del Milan vuole essere "dominante": come ci riuscirà Fonseca? Sono quattro i giocatori che possono aiutarlo, considerando le sue idee.

I francesi

Due pedine centrali per il gioco di Paulo Fonseca, rispetto anche a quanto fatto vedere nelle sue precedenti esperienze, saranno il portiere e il terzino: Mike Maignan e Theo Hernandez, i due francesi. Nelle sue squadre e soprattutto con il Lille negli ultimi due anni, Fonseca ha sempre tentato di governare il gioco con il possesso palla: sotto questo punto di vista è chiaro che l'estremo difensore rossonero, che ha grandi qualità nei suoi piedi e grande confidenza nell'usarli, sarà veramente un valore aggiunto in tal senso. Sarà compito dei centrali allargarsi e lasciare spazio al portiere e alle sue doti, se sarà necessario. D'altro canto Theo è davvero un sogno per ogni allenatore, dal punto di vista tattico. In Francia, scrive la rosea, Fonseca ha usato un terzino offensivo e uno difensivo: inutile specificare che ruolo coprirà il numero 19. L'obiettivo sarà farlo spaziare in lungo e in largo: verticalmente sulla fascia di competenza ma anche orizzontalmente venendo dentro il campo.

Gli olandesi

E poi ci saranno, o almeno si spera perchè uno non c'è ancora, gli olandesi. A centrocampo il fulcro del palleggio sarà affidato ai piedi eleganti di Tijjani Reijnders: le sue qualità gli permettono, secondo la Gazzetta, di giocare da regista ma allo stesso tempo di inserirsi tra le linee e agire anche qualche metro più avanti, dietro la punta. Rispetto a questa stagione potrebbe essere un obiettivo concreto quello di segnare più gol. E poi c'è il sogno Joshua Zirkzee, dunque la pedina che Fonseca e il Milan sperano di avere al centro dell'attacco. Dopo l'arrivo di Pulisic che ha tolto un po' di peso dalle spalle di Leao a sinistra: un eventuale approdo della punta orange garantirebbe ulteriore alleggerimento dell'out di sinistra. Zirkzee è un 9 atipico che viene a prendersi il pallone verso il centro del campo e libera gli inserimenti dei compagni: a giovarne non sarebbe solamente Leao con Pulisic ma anche un centrocampista di inserimento come Loftus-Cheek.