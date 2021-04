Gazzetta - Ibrahimovic espulso, ma la ricostruzione è un giallo: ora tutto dipende dal referto di Maresca

Prima l’assist per il vantaggio di Rebic, poi la costruzione del gol del raddoppio (realizzato da Kessie su rifinitura di Theo Hernandez), infine l’espulsione, nel secondo tempo. Una cosa è certa: con Ibrahimovic non ci si annoia mai. Ma stavolta la questione lascia più di un dubbio.

EPISODIO DA CHIARIRE - Il cartellino rosso (per proteste?) costerà almeno un turno di squalifica al campione svedese (ovviamente dipenderà dal referto dell’arbitro Maresca), ma la ricostruzione dei fatti, osserva La Gazzetta dello Sport, è un giallo. Zlatan, attraverso il racconto di Pioli, nega di aver insultato il direttore di gara. E le immagini non chiariscono, così come gli audio della partita.

L’ACCADUTO - Dopo un contrasto di gioco non ravvisato, Ibrahimovic inizia a richiamare l’attenzione dell’arbitro, il quale avrebbe risposto così all’attaccante: "Non mi interessa quello che dici tu". La replica del giocatore: "Mi sembra strano non ti interessi quello che dico io". Maresca avrebbe colto un insulto ("bastardo", a quanto pare) all’inizio della frase, che però Zlatan nega di aver detto. La versione del fischietto napoletano arriverà direttamente al giudice sportivo.