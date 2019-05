Gazzetta - Il Milan aspetta Maldini, lui è combattuto: Paolo a un bivio, riflessione in corso

La proposta è arrivata, ed è "allettante". Ora la palla passa al diretto interessato. Come evidenzia La Gazzetta dello Sport in edicola questa mattina, Paolo Maldini è davanti a un bivio che lo stimola ma al tempo stesso lo inquieta. Ivan Gazidis gli ha messo sul piatto quel tipo di offerta che l’ex capitano rossonero ha sempre considerato una condizione essenziale per accettare un lavoro: un ruolo operativo e di responsabilità.

ELLIOTT ATTENDE - L’amministratore delegato milanista ha proposto a Maldini di prendere il posto di Leonardo come responsabile dell’area tecnica. Paolo ha preso tempo prima di dare una risposta che per Elliott è vitale, perché da quella dipende la struttura dirigenziale sportiva della prossima stafgone. Per lui, dunque, sono ore di riflessione profonda. Il manager rossonero non ha ancora deciso (sta valutando il progetto), altrimenti avrebbe già dato una risposta a Gazidis, il quale potrebbe approfittare di questi giorni per dargli ulteriori garanzie.

LA PROPOSTA - I due potrebbero incontrarsi nuovamente, prima della decisione definitiva. Filtra anche qualche dettaglio sulla proposta di Gazidis. Maldini sarebbe a capo di una struttura con altre due-tre persone, concepita per far lavorare nelle migliori condizioni possibili un dirigente che ha soltanto un anno di esperienza dietro la scrivania.