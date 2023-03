Gazzetta - Il Milan con Leao è un'altra cosa: cercasi creatività. E intanto Mendes...

Il Milan senza Leao è una cosa, il Milan con Leao è un'altra cosa . Se le partite con Napoli, Sassuolo e Inter erano degli indizi, quella con la Fiorentina è stata la prova definitiva. Anche i numeri danno ragione al portoghese: quando è in campo i rossoneri hanno conquistato in media 2.2 punti, quando non c'è solo 1.2 . Un punto di differenza e non può essere un caso.

Come sottolinea questa mattina la Gazzetta dello Sport, ciò che rende assolutamente indispensabile Rafael Leao per questo Milan è la sua creatività. La squadra rossonera nelle ultime 9 partite ha segnato solo in due occasioni più di un gol: contro l'Atalanta e Sassuolo. Sicuramente con il nuovo assetto difensivo i rossoneri hanno trovato maggiore stabilità ma è pur vero che hanno perso gran parte della loro pericolosità nella tre quarti avversaria. E Leao che pure non sta facendo i buchi come nella scorsa stagione, ha comunque la capacità di trovare la giocata decisiva anche quando non sembra in giornata: si veda alla voce assist per Messias contro l'Atalanta. Rafa tornerà mercoledì a Londra per una partita in cui il Milan può regalarsi una grande soddisfazione: servono i suoi dribbling, lui che è terzo dietro Vinicius e Dembelè in questa speciale classifica nella Champions League di quest'anno. Anche in Europa ha dimostrato di saperci stare: magari pochi gol ma anche quando la squadra non gira, come era stato con il Chelsea, è l'unico che dà la sensazione di poter essere molto pericoloso.

Mendes, ancora tu

In tutto questo tra giocate, gol che manca da più di un mese e squalifiche, la questione del rinnovo di Rafael Leao è ancora tutta da scrivere e da risolvere. Probabilmente, dato il periodo delicato della stagione, non è questo il momento di concentrarsi su problemi extra-campo ma è pur vero che più passano i mesi più la situazione rischia di complicarsi ulteriormente. Secondo la rosea i discorsi ripartiranno a partire da aprile. Nonostante questo Jorge Mendes, agente ancora vicino a Leao nonostante il giocatore abbia firmato per Ted Dimvula, avrebbe parlato del portoghese al Real Madrid. Questa pista sembra però essere molto impervia, anche perchè le Merengues contano già su calciatori del calibro di Vinicius e per l'estate avrebbero in mente altri investimenti importanti come Bellingham. Leao inoltre sarebbe sinceramente intenzionato a rimanere in rossonero ma rimangono ostacoli grossi, uno su tutti quello del risarcimento allo Sporting. Adesso però, testa al campo dove serve ritrovare la spensieratezza dei giorni migliori.