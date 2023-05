Gazzetta - Il Milan delude, la Curva no: sprone dei tifosi un punto di partenza. Oggi tifosi a Milanello

MilanNews.it

Quando una squadra viene chiamata a raccolta dai tifosi al termine di una partita, spesso può non essere una cosa positiva. La verità è che il Milan, che vinca o che perda, ogni volta va a ringraziare il suo pubblico che non fa mai mancare. Anche ieri, dopo la pessima prestazione con lo Spezia, i rossoneri sono andati a colloquio con i sostenitori rossoneri che hanno voluto spronarli in vista della Champions.

Incoraggiamento

La Gazzetta dello Sport questa mattina riporta le parole di Stefano Pioli nel dopo gara. Anche l'allenatore rossonero si è presentato al colloquio con la Curva al termine della partita, come fa sempre. Questa volta era diverso perchè anche i giocatori percepiscono che le cose ultimamente non sono andate come ci si aspettava. Pioli ha detto: "Quello che è successo sotto la curva è una cosa positiva. Siamo andati a salutarli come facciamo sempre. La mia presenza? Come si prendono gli applausi, è normale andare sotto la curva anche in altre situazioni. Ci hanno solo stimolato, spronato a dare il massimo". Una scena che dunque non deve spronare ma dare la carica al mondo Milan non solo per la sfida con l'Inter di martedì ma anche per il finale di stagione in generale.

Milanello

Allo stesso modo è una bella immagine quella della squadra che si dirige verso gli spogliatoi accompagnata dai cori dei propri sostenitori: "Forza lotta, vincera, non ti lasceremo mai" e "Noi vogliamo 11 leoni". Un incoraggiamento che dalla curva alla squadra c'è sempre stato e il gruppo di Stefano Pioli lo ha sempre riconosciuto. Per lo stesso motivo oggi la Curva Sud ha dato appuntamento a tutti i tifosi rossoneri a Milanello, alle ore 12: l'obiettivo è far sentire la vicinanza alla squadra prima del derby di ritorno con l'Inter. Serve un'impresa e si può firmare solo con l'aiuto di tutti, in campo e fuori. Dalla partita contro i cugini nerazzurri dipenderà moltissimo dei bilanci di fine stagione.