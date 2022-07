Gazzetta - Il Milan ha alzato la sua offerta per De Ketelaere: possibile chiusura tra stasera e domani a 31 mln più 4 di bonus

MilanNews.it

Arrivano novità importanti sull'infinita trattativa tra il Milan e il Bruges per Charles De Ketelaere, primo obiettivo del Diavolo per rinforzare la trequarti della squadra di Stefano Pioli: secondo quanto riferisce gazzetta.it, ci sarebbero stati dei grandi passi in avanti in quanto il club di via Aldo Rossi ha alzato la sua offerta e ora è in attesa della risposta dei belgi. La tanto attesa fumata bianca potrebbe arrivare tra stasera e domani, possibile chiusura a 31 milioni di euro più 4 di bonus.