Gazzetta - Il Milan imbocca la chicane: uno-due con Torino e Salisburgo

I prossimi giorni per il Milan possono già costituire un pezzo importante di stagione e indirizzarla in maniera precisa. Domani i rossoneri saranno a Torino per giocare contro i granata di Juric e consci dei risultati di quasi tutte le rivali. Mercoledì a San Siro verrà il Salisburgo: partita cruciale che sancirà il futuro dei rossoneri in Champions, che puntano al ritorno negli ottavi dopo 9 anni. Due partite ravvicinate pericolosissime e da affrontare con grande attenzione, come due curve in una chicane.

Scudieri fedeli

Per affrontare il doppio confronto in quattro giorni, Stefano Pioli si affiderà in particolare ai suoi giocatori simbolo e leader di questa squadra, come riferisce oggi la Gazzetta dello Sport. Tra Torino e Champions alcuni nomi cambieranno, per garantire rotazioni e riposo a tutti e avere ogni risorsa al massimo della condizione possibile, ma ve ne sono alcuni che proprio non potranno essere sostituiti. La fascia sinistra, comandata da Theo e Leao, dovrebbe vedere gli stessi protagonisti in entrambe le partite. Insostituibili anche Tomori in difesa e il polmone rossonero Sandro Tonali. Tra gli altri giocatori che potrebbero fare due su due c'è ovviamente Ciprian Tatarusanu ma anche Pierre Kalulu, specialmene se Sergino Dest non dovesse recuperare nelle prossime ore. Ma tutti saranno importanti anche se non scenderanno in campo: uno dei grandi segreti di questo Milan. L'esempio, in questo senso, è Simon Kjaer che, complice l'età e gli infortuni, al momento non ha continuità tra i titolari ma rimane una voce importante all'interno dello spogliatoio.

Si gira

Se in alcune zolle del campo Pioli non osa togliere i suoi giocatori migliori, in altre è necessaria un po' di rotazione sia per il bene dei calciatori che hanno bisogno di riposo sia per creare alternative con cui imbrigliare l'avversario di turno. Davanti ci sarà la staffetta tra Origi e Giroud che la scorsa settimana, in quella che è stata una sorta di prova generale di quella che si apre, ha funzionato benissimo con Monza e Dinamo Zagabria. Ancora una volta il belga sarà titolare in campionato, il francese in Champions. Anche sulla trequarti rimane sempre una sorta di alone di mistero. Secondo la rosea contro il Salisburgo il titolare sarà senza pochi dubbi Brahim Diaz che, però, anche domani ha buone chance di partire dal primo minuto e lasciare De Ketelaere in panchina. Qualunque saranno le decisioni di Pioli, il succo non cambia: il Milan dovrà arrivare concentrato e con più soluzioni possibili al primo grande crocevia della stagione.