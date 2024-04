Gazzetta - Il Milan prova a distrarsi col mercato: Zirzkee o Sesko. Può partire Bennacer

L'umiliazione del sesto derby perso consecutivamente e dell'aver permesso all'Inter di festeggiare lo scudetto in casa propria durerà diverso tempo. Eppure il Milan, in quanto club, dovrà rimettersi subito al lavoro al più presto e con umiltà se vorrà evitare che vengano a ricrearsi situazioni del genere. Così oggi sulla Gazzetta dello Sport il focus è proiettato sul mercato estivo con i sogni e gli obiettivi in entrata ma anche alcuni nomi in uscita.

Zirkzee o Sesko

La bilancia della prossima sessione estiva di mercato rossonera peserà il valore delle strategie rossonere soprattutto per chi verrà comprato come nuovo centravanti. Il club di via Aldo Rossi perderà con ogni probabilità Olivier Giroud che non rinnoverà il contratto e andrà a chiudere la carriera negli Stati Uniti. Indipendentemente dalla sua permanenza o meno, i rossoneri sono decisi ad andare a caccia di una punta. Il sogno e obiettivo numero uno è Joshua Zirkzee che, in questa stagione, ha fatto le fortune del Bologna di Thiago Motta. Per arrivare all'olandese ci vorranno più di 40 milioni di euro: questo è infatti il prezzo per la recompra fissata per il Bayern Monaco, che in ogni caso godrà di una percentuale sulla rivendita. Costerà sempre attorno ai 50 milioni anche Benjamin Sesko, un vecchio pallino rossonero che oggi è in forza al Lipsia in Bundesliga: 12 gol stagionali e un paio di anni in meno. Loro due sono gli obiettivi principali. Più staccato c'è Jonathan David, altro nome sempre caldo in ottica rossonera e che avrebbe dalla sua il contratto in scadenza nel 2025 che aiuterebbe a contenere i prezzi: è più un piano di riserva al momento. Molto verrà deciso anche in sintonia con il nuovo allenatore.

Le altre operazioni

In entrata, però, non ci si potrà limitare al solo innesto di un attaccante: è possibile, infatti, che il Milan intervenga su tutti i reparti. A centrocampo il nome caldo è quello di Youssouf Fofana, centrocampista del Monaco in Ligue 1. Anche il centrocampista, come David, ha l'accordo in scadenza nel 2025 e dunque potrebbe essere una vera e propria occasione. Anche in difesa dovranno esserci operazioni, specialmente dopo le grandi difficoltà di rendimento in questa stagione. Nello specifico i nomi più chiacchierati al momento sono tre: Maxence Lacroix del Wolfsburg, Lilian Brassier del Brest e Tosin Adarabioyo del Fulham. Quest'ultimo si può ingaggiare a parametro zero. I rossoneri, però, vivranno anche qualche operazione in uscita, è inevitabile. Non solo i top player Maignan, Theo e Leao potrebbero essere tentati se arrivasse un'offerta davvero irrinunciabile ma anche in difesa, Tomori incluso e con l'addio di Kjaer quasi certo, potrebbe esserci un ricambio importante. La rosea poi sottolinea che in mezzo al campo Ismael Bennacer potrebbe essere in uscita.