Gazzetta - Il Milan si tiene Leao. Presente e futuro: Rafa non decolla, ma il club non vuole privarsene

In campo fatica, i tifosi lo criticano, Pioli continua a scuoterlo ma... niente. Eppure, il Milan sembra riporre grande fiducia in Leao. Come riporta La Gazzetta dello Sport, il feeling tra il portoghese e il club è fortissimo: i vertici di via Aldo Rossi non hanno intenzione di privarsi del giocatore.

AVANTI CON LEAO - Insomma, Rafa non si tocca. È svagato, poco concreto sotto porta, ma il Milan - scrive la rosea - è certo di aver messo le mani su un calciatore di valore per il presente e il futuro. Il talento è certamente dalla parte dell’attaccante lusitano, così come l’età. Forse finora rappresenta l’unica scommessa tattica non vinta da Pioli, ma il tempo per riuscirci c’è.

CONFERMATO - Come detto, dunque, il Milan non lascerà partire Leao, neanche in prestito. I dirigenti rossoneri hanno scommesso sul ragazzo, investendo una consistente somma per strapparlo a Lille, e credono fermamente nelle sue qualità. Rafa dovrà alzare il livello delle sue prestazioni, questo è ovvio, ma non si muoverà da Milanello.