Gazzetta - Il Milan va all'attacco: Giroud in pole, l'alternativa è Jovic. Il serbo arriverebbe in prestito

Il Milan va all’attacco, nel senso che sta cercando rinforzi per il reparto offensivo. Perché quello del gol è stato un problema non indifferente nell’ultima stagione. Il nome in cima alla lista di Maldini e Massara è sempre lo stesso: Olivier Giroud. La punta francese è una sintesi perfetta di tutto ciò che serve ai rossoneri: è freddo sotto porta, ha esperienza da vendere e arriverebbe a costo zero.

SOLO GRATIS - Già, perché la condizione è sempre la stessa: Giroud dovrà liberarsi gratuitamente dal Chelsea. Come riporta La Gazzetta dello Sport, se l’attaccante riuscirà a ottenere il via libera da Londra, sarà il nuovo vice Ibra. La "trattativa" per ottenere la risoluzione prosegue, mentre l’intesa con il Milan è già stata raggiunta da tempo (per Giroud è pronto un contratto biennale).

ALTERNATIVA JOVIC - Il Milan aspetta buone notizie, nel frattempo Maldini e Massara si sono mossi in altre direzioni. L’alternativa principale è Luka Jovic, attaccante in uscita dal Real Madrid. Anche in questo caso si tratterebbe di un affare low cost: i Blancos, infatti, sono disposti a cedere il giocatore in prestito, da valutare se con diritto di riscatto o meno.