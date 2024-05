Gazzetta - Il nuovo Milan di Fonseca: 100 milioni per quattro giocatori

Che Paulo Fonseca sarà il nuovo allenatore del Milan sembra ormai certo, anche se manca ancora l'ufficialità che potrebbe arrivare all'inizio della prossima settimana. Una volta definito chi siederà sulla panchina rossonera lasciata da Stefano Pioli, la dirigenza si butterà a capofitto sul mercato per dare al tecnico portoghese una squadra di livello. Oggi la Gazzetta, come anticipato da MilanNews.it ieri (LEGGI QUI), parla di 100 milioni per il mercato guadagnati da qualificazione Champions e i probabili riscatti di De Ketelaere e Saelemakers da reinvestire per almeno quattro giocatori: un centravanti, un centrocampista difensivo, un centrale e un terzino.

Reparto offensivo

Per quanto riguarda il parco attaccanti, il Milan sa che in questa zona del campo dovrà arrivare l'investimento più importante: indipendentemente da quello che avrebbe scelto Giroud - che comunque lascerà il Milan - si sapeva da tempo che i rossoneri avrebbero dovuto puntare sull'attaccante del futuro. In tal senso l'indiziato numero uno per vestire la numero 9 è Joshua Zirkzee, attaccante del Bologna. Ai rossoneri piace da molto tempo è la clausola da 40 milioni, esercitabile tra il 1° luglio e il 15 di agosto e a cui andrebbero aggiunte le commissioni per i procuratori, è chiaramente un'occasione considerando i prezzi per le giovani punte. Il problema reale riguarda la concorrenza: in Italia c'è la Juventus che sarà allenata da Thiago Motta; all'estero ci sono i club di Premier League con l'Arsenal grande protagonista. Che sia Zirkzee o meno, a fare da spalla al nuovo centravanti del Milan sarà Luka Jovic che, con ogni probabilità, sarà confermato come vice numero 9: ha dimostrato di saper segnare e di sapersi accontentare del ruolo da comprimario, il club può allungare fino al 2025 il suo contratto.

A difesa del Diavolo

Il resto del mercato sarà incentrato a migliorare la fase difensiva rossonera che quest'anno è stato uno dei grandi limiti della squadra di Stefano Pioli. Gli altri tre giocatori che potrebbero arrivare saranno tutti cercati per dare protezione al Milan, a cominciare dal mediano che il Diavolo cerca sin dall'addio di Franck Kessie dopo la conquista dello scudetto. Il nome più interessante è quello di Youssouf Fofana, tra i protagonisti del ritorno in Champions League del Monacao. Il centrocampista francese è stato anche convocato per Euro 2024. Per lui si potrebbero stanziare circa 25 milioni di euro. E poi il reparto difensivo vero e proprio. Sicuramente arriverà un difensore centrale, che già sarebbe dovuto approdare a Milanello nella campagna acquisti di gennaio. Il nome che fa oggi la Gazzetta è quello dell'ex Spal e Fiorentina Igor: ha giocato quest'anno al Brighton di De Zerbi dopo essere stato acquistato per 17 milioni più tre di bonus. La cifra complessiva per acquistarlo potrebbe essere la medesima ma la sensazione della rosea è che da qui a qualche settimana potrebbero uscire diversi nomi. Per la fascia il preferito sembra Emerson Royal del Tottenham per il quale il Milan ha anche incontrato l'agente in via Aldo Rossi nei giorni scorsi. Il costo è elevato, 30 milioni, per questa ragione i rossoneri si tengono in caldo l'alternativa Tiago Santos (LEGGI QUI il nostro focus) che è più giovane, conosce Fonseca perchè viene dal Lille e costa tra i 10 e i 12 milioni.