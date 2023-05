Gazzetta - Il papà di Diaz incontrerà il Milan in giornata: Brahim vuole rimanere

MilanNews.it

Conclusa la telenovela di Olivier Giroud dopo la qualificazione alle semifinali di Champions e con buone sensazioni per Rafael Leao nei prossimi giorni, il Milan deve necessariamente cominciare a pensare anche agli altri rossoneri con un futuro incerto. Uno di questi è Brahim Diaz. Lo spagnolo è conteso tra il Real Madrid e la squadra di Stefano Pioli: un incontro con il padre potrebbe iniziare a smuovere qualcosa.

Visita

Come riporta questa mattina la Gazzetta dello Sport, il papà dell'attuale numero dieci rossonero, Sufiel Abdelkader, oggi dovrebbe andare a visitare Maldini e Massara. L'incontro vuole confermare la stima reciproca tra Brahim e il Milan: Pioli non ha mai nascosto la volontà di poter allenare ancora per un po' il folletto spagnolo, specialmente dopo la sua miglior stagione a Milano, mentre il giocatore, tramite suo padre, vorrebbe proprio ricambiare la stima ricevuta dal club di via Aldo Rossi. ll futuro del calciatore è legato a doppio filo a quello che deciderà di fare anche il Real Madrid, club che ne detiene il cartellino e che non avrebbe un posto di primo piano per il giocatore: verosimilmente i madrileni lo riprenderebbero per rimetterlo in vendita a una cifra superiore. Per questo dopo l'incontro di oggi previsto tra il Milan e il papà di Diaz si cercherà di sedersi al tavolo anche con gli uomini di Florentino Perez per accordarsi sul riscatto prima che scada il prestito, anticipando la concorrenza. La sensazione è che si possa trovare un accordo sui 22 milioni di euro.

Accordo e Cdk

Il senso dell'incontro che potrebbe avvenire in queste ore tra Sufiel Abdelkader e le alte sfere dirigenziali del Milan, potrebbe essere quello di certificare un accordo tra le due parti che possa essere di aiuto in sede di trattativa con il Real. Con giocatore e rossoneri uniti sul futuro e certi di voler continuare insieme, le merengues potrebbero avere le mani legate e sarebbero portate a trovare una soluzione con Maldini e Massara per evitare grane maggiori. Questo, però, è tutto da verificare. Intanto Brahim dovrà concentrarsi al meglio sul campo dove in questa stagione ha saputo ritagliarsi uno spazio importante ed è stato anche in grado di vincere la concorrenza di Charles De Ketelaere, arrivato tra gli squilli di tromba ma confinato a un ruolo di assoluto comprimario anche grazie al miglior rendimento del numero 10.