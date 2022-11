Gazzetta - Il percorso di crescita in Europa e 20 milioni per Leao: l'importanza degli ottavi

MilanNews.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Il Milan si trova questa sera a giocare una delle partite più importanti della sua storia recente, dall'arrivo di Stefano Pioli in poi. Il club rossonero ha il destino nelle proprie mani contro il Salisburgo a San Siro: solo un punto divide i Campioni d'Italia dalla conquista degli ottavi di finale di Champions, 9 anni dopo l'ultima volta. Perchè conquistarli è così importante.

Percorso di crescita

La Gazzetta dello Sport oggi in edicola ha indicato diversi motivi, più e meno importanti, per cui sarebbe cruciale che il Milan centrasse gli ottavi di finale. I più importanti sono quelli che riguardano l'aspetto della crescita del club sia dal punto di vista del blasone che dal punto di vista economico. Cardinale parlò qualche settimana fa di risvegliare "il gigante addormentato": questo si può fare attraverso i risultati sportivi e portando di nuovo il Milan a competere in Europa, come ha fatto per molto tempo e da assoluto protagonista nei tempi che furono. Gli ottavi sarebbero un ulteriore passo in più del progetto iniziato da Elliott e che RedBird vuole proseguire che ha come suo condottiero Stefano Pioli, fresco di rinnovo. Il passaggio del turno garantirebbe anche un ulteriore bagaglio di esperienza per tutti i giovani talenti da cui è composto il Milan, sempre più maturi.

Soldi per Leao e slancio per la stagione

In aggiunta a tutto questo, ed è sicuramente uno degli aspetti più importanti, il Milan va a caccia dei 20 milioni di premio che il passaggio agli ottavi garantisce. Il ritorno del Milan in Champions era cruciale proprio per cercare di instaurare un circolo virtuoso che potesse portare il club a far fruttificare i ricavi anche grazie alle prestazioni sportive. Un bonus economico così importante potrebbe essere fondamentale per il Milan che sta cercando di trovare la quadra per il rinnovo di Rafael Leao (e non solo): gli ottavi sarebbero un incentivo, i ricavi un aiuto concreto. Inoltre l'onda emotiva di un passaggio del turno dopo 9 anni garantirebbe al Milan un'onda positiva da sfruttare anche per il resto della stagione che al momento vede i rossoneri all'inseguimento del Napoli e della seconda stella, in una sorta di corsa personale contro l'Inter. In tutto questo si aggiunge il capitolo Ibra: lo svedese tornerà da gennaio e a 41 anni vuole giocarsi ancora una chance nell'Europa che conta.