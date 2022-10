Gazzetta - Il rinnovo di Pioli e quello di Leao: Maldini ha le idee molto chiare

MilanNews.it

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Nel pre-partita di Milan-Chelsea sono arrivate le parole anche di Paolo Maldini, direttore tecnico rossonero, al quale non sono state fatte domande solo sulla sfida contro gli inglesi, ma ovviamente anche su questioni extra-campo, come per esempio i rinnovi di Stefano Pioli e di Rafael Leao, i cui attuali contratti sono in scadenza rispettivamente nel 2023 e nel 2024.

AVANTI CON PIOLI - Si tratta di due questioni nelle quali la dirigenza rossonera ha le idee molto chiare, come testimoniano anche le parole di Maldini riportate stamattina anche dalla Gazzetta dello Sport: "Pioli è un protagonista assoluto di questi anni, l’idea è di continuare insieme a lungo. Ci troveremo presto per programmare un futuro che non è assolutamente in discussione". Nessun dubbio quindi sul futuro di Pioli, che sarà ancora sulla panchina del club di via Aldo Rossi.

RINNOVO LEAO - La volontà del Milan è quella di proseguire insieme anche a Leao, ma in questo caso la trattativa appare un po' più complicata. "Vorremmo farlo prima del Mondiale, anzi volevamo farlo un anno fa e poi sei mesi fa. Però ci devono essere le condizioni per procedere. L’idea è di farlo prima della sosta per il Mondiale, vedremo cosa succederà" ha spiegato Maldini sul rinnovo del portoghese. I rossoneri vogliono blindarlo il prima possibile e quindi a breve ci saranno nuovi contatti con il suo entourage per cercare di trovare finalmente un accordo.