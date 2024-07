Gazzetta - Inizia l'era Fonseca. Paulo a 360°: vivrà a Milanello. Ora il 9

Ieri è stato il secondo Fonseca-day dell'estate rossonera. Il primo è stato a metà giugno quando Zlatan Ibrahimovic ha annunciato l'allenatore portoghese, il terzo sarà domani quando l'ex Lille si presenterà in conferenza stampa e dirigerà il suo primo allenamento in rossonero. In mezzo il suo sbarco a Milano, ieri mattina a Malpensa, accompagnato dai membri del suo staff con cui ieri ha cominciato a prendere confidenza del centro sportivo di Milanello.

360 gradi

L'arrivo di Fonseca in città è stato caratterizzato dall'eleganza e dalla voglia di mettersi subito in gioco. Il portoghese è atterrato a Malpensa tirato a lucido ma, subito dopo, quando è andato a respirare l'aria di Milanello, si è immediatamente cambiato con la tenuta d'allenamento e ha visitato ogni angolo della sua nuova casa. E non è un semplice modo di dire, infatti, come riporta la Gazzetta dello Sport questa mattina, Fonseca vivrà nel centro di allenamento rossonero. O almeno lo farà per i primi mesi: la ricerca di una casa gli avrebbe tolto tempo ed energie che al momento sono totalmente finalizzate nei riguardi della squadra. Con lui, si diceva, è arrivato lo staff: c'è Tiago Leal (allenatore in seconda), Paulo Ferreira e Paulo Mourao (collaboratori tecnici), Antonio Ferreira (preparatore portieri), Nelson Duarte (match analyst). A questi si uniranno dei membri già presenti nel Milan: Giorgio Tenca e Igor Quaia (match analyst), Filippo Nardi (preparatore atletico) e Tony Roberts (preparatore portieri). Domani alle ore 11 la conferenza stampa di presentazione a Casa Milan: prima il vertice con la dirigenza e dopo, alle 17, la prima sessione di allenamento.

Ora il 9

La rosea sottolinea alcuni dei motivi che hanno portato la dirigenza rossonera a scegliere Paulo Fonseca, tutti legati all'ultima esperienza in Francia. Nonostante una rosa dal monte ingaggi di 25 milioni, è riuscito a centrare la quarta posizione a otto punti di distanza dal Monaco secondo che ha un monte ingaggi di 58. Il Psg campione, invece, paga 300 milioni di euro i suoi giocatori. Quindi una valorizzazione generale ma soprattutto specifica dei giovani: altro aspetto importante, vista l'età media della rosa rossonera e l'avvio del progetto Milan Futuro. Altro aspetto positivo che dovrà essere implementato in rossonero, la solidità difensiva. Per fare tutto questo, il tecnico portoghese di certo non disdegnerà aiuti dal mercato. A oggi al Milan manca soprattutto un numero 9. Domani non ci saranno volti nuovi a Milanello tra i giocatori: anzi molti esuberi e tanti dei titolari ancora in vacanza o addirittura impegnati all'Europeo. Ora servono anche i primi colpi da parte del club che vuole fare il mercato alle sue condizioni. Si lavora per Emerson Royal e si cerca una punta: Zirkzee è un'ipotesi sempre più sbiadita, mentre il nome di Alvaro Morata prende piede. L'importante, per Fonseca, è avere al più presto il suo attaccante.