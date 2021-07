Gazzetta - Isco nuova idea per la trequarti. Lo spagnolo non è più incedibile: il Milan pensa al colpo

Un nuovo numero 10 per sistemare la trequarti e dimenticare Calhanoglu. Il Milan è alla ricerca di un profilo con determinate caratteristiche, un giocatore che sappia abbinare corsa e qualità, agendo tra le linee nel collaudato 4-2-3-1 di Pioli. Secondo quanto riportato dall’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport, i rossoneri stanno pensando anche a Isco, il quale potrebbe lasciare il Real Madrid dopo otto anni di alti e bassi.

FATTORE ANCELOTTI - Isco, 29 anni, è un ottimo calciatore, ma non indispensabile per i Blancos. Per questo il Milan potrebbe inserirsi. Non è una trattativa semplice - sottolinea la rosea - anche se la quotazione dello spagnolo si è ultimamente ridimensionata: resta comunque un elemento di prima fascia, di richiamo internazionale. I corteggiatori non gli mancano, ma i rossoneri possono puntare sugli ottimi rapporti con il Real e, ovviamente, con Ancelotti.

FORMULA - Dopo l’affare Diaz, dunque, il Milan potrebbe tornare a trattare con Florentino Perez. Come detto, l’ultima idea del duo Maldini-Massara è Isco: i vertici di via Aldo Rossi potrebbero riproporre la stessa formula di Brahim, che permette di rinviare un eventuale saldo all’estate del 2022.