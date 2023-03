Gazzetta - La stagione del Milan in 5 giorni: l'importanza di Bennacer e la difesa a tre

Ci siamo, la stagione del Milan, nonostante sia solo l'inizio di marzo, vivrà nei prossimi 5 giorni una fase cruciale. Questa sera i rossoneri sono attesi dalla sempre delicata trasferta di Firenze (l'unica in cui la squadra di Pioli ha perso nella passata stagione) e poi mercoledì dalla prova Tottenham, a Londra, con i quarti di finale di Champions League in palio. Il tutto passerà da come reggerà il nuovo assetto e dal recupero di giocatori importanti, uno su tutti Ismael Bennacer.

Come riporta la Gazzetta dello Sport questa mattina, la gara di stasera al Franchi rappresenterà una prima volta un po' particolare. Infatti, oggi Pioli e la sua squadra si ritroveranno di fronte una Fiorentina schierata a 4 in difesa: da quando il Diavolo si è sistemato a 3 dietro aveva sempre affrontato avversari che, anch'essi, utilizzavano lo stesso numero di difensori. Al momento non si può dire quanto questo possa incidere, tenendo a mente anche che Pioli ha sempre preferito lasciare da parte moduli statici e affidarsi più all'evoluzione delle posizioni dei suoi giocatori in campo. In questo dovranno essere bravi De Ketelaere e Rebic che, per motivi diversi, avranno una chance da titolari alle spalle di Giroud e puntano a redimersi dopo una stagione con più bassi che alti. La certezza rimane la difesa che nel mese di febbraio ha subito solo un gol e mantiene la porta inviolata da quattro gare consecutive. Se l'assetto reggerà oggi e anche con il Tottenham si potrà dire che il Milan avrà fatto un salto di qualità importante.

Isma

Altro fattore fondamentale per continuare sul solco aperto nel mese di febbraio, sono i recuperi. Il Milan ha riabbracciato dopo 5 mesi Mike Maignan e oggi farà lo stesso con Alessandro Florenzi. Oggi però torneranno anche Davide Calabria e in particolar modo Ismael Bennacer. Il centrocampista algerino dovrebbe subito ritrovare la titolarità nonostante gli ultimi minuti giocati risalgano alla sfida all'Olimpico contro la Lazio. Per il Milan, Ismael è un giocatore cruciale, come dimostrano alcuni dati come quelli sulla percentuale di passaggi riusciti (circa l'82%), ma per l'algerino questa sera sarà la prima volta con il nuovo assetto tattico. Questo potrebbe essere anche un limite ma anche un grande vantaggio: con un difensore alle spalle in più potrebbe gestire il pallone con una sicurezza ancora maggiore rispetto a quella - già elevata - con cui solitamente si preoccupa della sfera.