Gazzetta - Le colonne di Gattuso: all’andata l’errore su Icardi, ora la difesa è il punto di forza del Milan

Un girone dopo, è cambiato tutto. Il derby - scrive La Gazzetta dello Sport - riparte dalla fine di quello precedente, cioè dal gol subito in pieno recupero: era il 21 ottobre e Icardi approfittò di un clamoroso errore della difesa rossonera per regalare la vittoria ai suoi. In questi mesi, però, la retroguardia milanista si è trasformata diventando un punto di forza della squadra di Gattuso.

TRIPLO ERRORE - I principali responsabili della caduta nell’ultimo derby di campionato si sono rialzati. Si tratta, ovviamente, di Romagnoli, che lasciò crossare Vecino, di Musacchio, che scivolò nel tentativo di intercettare il pallone, e Donnarumma, che sbagliò i tempi dell’uscita regalando di fatto il gol a Icardi. Oggi Alessio è il pilastro che regge il reparto, l’argentino il compagno che più degli altri ha alzato il proprio rendimento e Gigio l’ultimo a chiudere il muro. Come detto, è cambiato tutto.

COLONNE - Il capitano ha ha imposto la propria personalità, mentre Musacchio, dopo un lungo periodo in cui certe sensazione erano colte solo da Gattuso, si è conquistato sul campo la fiducia di tutti. Donnarumma, infine, ha superato momenti di tempesta trovando una stabilità che dovrebbe metterlo definitivamente al riparo. I tre hanno contributi ad alzare il muro rossonero: Rino non si priverebbe mai delle sue colonne.