Gazzetta - Leao blindato a sinistra: casting per la fascia opposta. Tra Brahim, Berardi e le occasioni in scadenza

MilanNews.it

© foto di www.imagephotoagency.it

La giornata di ieri è stata una di quelle che i tifosi rossoneri sognavano da tempo: Rafa Leao ha firmato il suo rinnovo di contratto con il Milan. Ora che la telenovela con il portoghese è finita, la dirigenza rossonera può concentrarsi in modo quasi esclusivo sul mercato (come sta già facendo) su cui interverrà con diversi acquisti. Uno di questi potrebbe essere proprio il gemello di Leao sulla fascia destra.

Incertezza Brahim

Come scrive questa mattina la Gazzetta dello Sport, il Milan guarda prima di tutto in casa. Un nome valido per la fascia destra potrebbe essere Brahim Diaz che però andrebbe confermato, in via definitiva, dal Real Madrid. C'è ancora molto da chiarire, però, su questo punto. Il club rossonero, dopo tre anni di prestito, vuole assicurarsi le prestazioni in modo esclusivo e farà un tentativo a partire da settimana prossima ma gli spagnoli potrebbero alzare un muro: con la partenza di Asensio, Diaz potrebbe essere il rimpiazzo giusto per allungare la rosa madrilena. Il Milan potrebbe essere chiamato a mettere mano al portafoglio per circa 20-22 milioni, o anche di più: la fase calda della trattativa potrebbe cominciare nei prossimi giorni. Intanto il giocatore, che gradirebbe rimanere, aspetta lumi sul suo futuro.

Chance da grande

Se Brahim dovesse rientrare alla casa base, e dunque non potesse essere considerato come soluzione sulla fascia destra insieme a Saelemaekers o Messias per il prossimo anno, il Milan potrebbe decidere di ripiegare su un vecchio pallino: Domenico Berardi. L'esterno del Sassuolo, come scrive la rosea, è ormai una sicurezza del campionato italiano: la doppia cifra è diventata un'abitudine in stagione e può essere ormai pronto per il grande salto che non ha mai deciso di spiccare. I problemi arriverebbero dal costo del cartellino, 30 milioni circa, e dal fatto che non sia più un profilom giovanissimo. Per la fascia destra dunque, è giusto considerare anche i giocatori che in scadenza oggi o nel prossimo anno: nomi caldi, in questo senso, potrebbero diventare Reiss Nelson (scad. 2023) o Ismaila Sarr del Watford (scad. 2024).