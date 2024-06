Gazzetta - Lukaku apre a Milan e Napoli: possibilità prestito a fine agosto? Sullo sfondo Abraham

vedi letture

Ogni estate da quando ha lasciato l'Inter per la prima volta, l'attaccante belga Romelu Lukaku si ritrova al centro delle attenzioni di mercato: è un esubero pesantissimo al Chelsea che cerca sempre di piazzarlo. Per ora lo ha fatto sempre in prestito ma quest'anno vuole tentare la via della cessione definitiva. Il nome di Lukaku e sulle liste di Milan e Napoli anche se per il momento non ci sono trattative ma solo un interessamento che potrebbe concretizzarsi più avanti nel mercato.

Lukaku apre

Secondo quanto scrive la Gazzetta dello Sport questa mattina Romelu Lukaku sarebbe disposto a tornare a giocare in Italia. In altre parole il centravanti della nazionale belga vedrebbe di buon occhio un eventuale ritorno a Milano, sponda rossonera, o un approdo a Napoli, dove ritroverebbe Antonio Conte, l'allenatore che più di tutti in carriera lo ha capito. Il Milan è interessato come soluzione alternativa a Zirkzee, che rimane comunque il primo obiettivo, e gli antichi dissapori verrebbero agilmente superati. Il problema al momento è la situazione contrattuale: Lukaku è legato al Chelsea ancora per due anni e da Londra vogliono provare a venderlo a titolo definitivo. Difficilmente però qualche squadra è disposta a pagare la clausola da 43 milioni: più facilmente potrebbe trattare sui 25-30. L'alternativa è aspettare la coda del mercato, tardo agosto, e vedere se i Blues, costretti a liberarsi di un peso, siano disposti a un nuovo prestito. Questo dipenderà dall'andamento del mercato stesso...

Abraham sullo sfondo

In tutto questo nel radar del Milan ci è finito anche un altro attaccante della Roma: Tammy Abraham. Il centravanti inglese, amicissimo del difensore rossonero Fikayo Tomori, ha vissuto una stagione molto complicata per via del recupero dall'infortunio al ginocchio patito nel giugno 2023. Nella parte finale è tornato in campo e ha disputato una decina di gare, compresi degli spezzoni ai quarti di finale di Europa League contro il Milan sostituendo proprio Lukaku. Al nuovo allenatore Fonseca piace molto la soluzione Abraham e potrebbe essere considerata anche contemporaneamente a quella dell'attaccante belga. Il tecnico portoghese - tra l'altro anche lui ex Roma - se non si riuscisse a mettere le mani su Zirkzee, prediligerebbe un attaccante d'area di rigore ma che sappia anche attaccare la profondità.