Gazzetta - Mandzukic al Milan, c'è aria di svolta. È il giorno della verità: oggi il summit decisivo

Il giorno della verità. Come riporta La Gazzetta dello Sport, quella di oggi potrebbe essere una giornata importante, o meglio, decisiva sul fronte Mandzukic. Gli uomini di mercato del Milan hanno deciso di ingaggiare una punta per irrobustire il reparto offensivo della squadra e - dopo aver chiuso per Meité e convinto il Chelsea a lasciar partire Tomori in prestito - hanno deciso di accelerare i tempi anche per l’ingaggio del cosiddetto vice-Ibra.

DENTRO O FUORI - Stando a quanto riferito dalla rosea, oggi verrà fatto il primo, vero approfondimento per l’attaccante croato. I contatti odierni, dunque, saranno determinanti per inquadrare i termini economici dell’operazione. Nell'idea del Milan c’è una proposta per 6 mesi, magari con la prospettiva di un rinnovo per un'altra stagione. Da capire se questa soluzione troverà il gradimento dello stesso Mandzukic. Una cosa è certa: i vertici rossoneri vogliono approfondire in tempi brevi la pratica, la giornata di oggi servirà quindi a capire, in maniera netta, se l’affare può davvero andare in porto.

VOGLIA DI MILAN - Insomma, c’è aria di svolta. Dal canto suo, Mandzukic è decisamente attratto dall’ipotesi Milan. Per lui, infatti, potrebbe essere l’occasione unica di un grande rientro in Serie A, dopo il rumoroso addio alla Juventus. Sono ore decisive per il futuro del centravanti croato: non resta che aspettare.