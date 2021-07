Gazzetta - Mercato, il Milan non si ferma a Giroud: è fatta anche per Diaz e Ballo-Touré, ora assalto a Kaio Jorge

Il Milan è scatenato sul mercato e dopo Olivier Giroud, che oggi diventerà ufficialmente un nuovo giocatore rossonero, è pronto a chiudere presto altri due colpi di mercato: il Diavolo attende infatti tra oggi e domani gli sbarchi a Milano di Fodé Ballo-Touré e di Brahim Diaz. A riferirlo è questa mattina La Gazzetta dello Sport che spiega poi anche che il club di via Aldo Rossi è al lavoro anche per chiudere in tempi brevi l'arrivo dal Santos di Kaio Jorge, giovane attaccante che andrebbe a completare il reparto offensivo milanista.

ALTRI DUE COLPI - Tra oggi e domani è atteso il ritorno di Brahim Diaz, per il quale il Milan ha finalmente trovato l'accordo con il Real Madrid: prestito biennale con diritto di riscatto a 22 milioni di euro e contro-riscatto a 27 milioni a favore degli spagnoli. L'affare non è mai stato in discussione, ma andava trovata la formula giusta e dopo aver studiato attentamente i benefici fiscali, è stata scelta l'opzione del prestito biennale e non quella del prestito secco. Accordo trovato anche per Fodé Ballo-Touré, terzino sinistro del Monaco che è atteso già stasera a Milano. Il costo di questa operazione è di 4,2 milioni più 500 mila euro di bonus.

UN GIOVANE ATTACCANTE - Sono attesi poi altri movimenti in attacco dove Maldini e Massara vorrebbero inserire un giovane da affiancare a due centravanti esperti come Ibrahimovic e Giroud: il primo nome della lista è quello di Kaio Jorge del Santos. A gennaio il giocatore sarà svincolato visto che il suo contratto scadrà il prossimo 31 dicembre, ma in via Aldo Rossi stanno valutando la possibilità di prenderlo subito per anticipare la concorrenza. Per arrivare al brasiliano, potrebbero bastare poco più di 10 milioni di euro.