Gazzetta - Mercato Milan: in difesa Bailly o un giovane talento di prospettiva? I rossoneri riflettono

Nelle prossime ore, il Milan chiuderà l'arrivo in attacco di Marko Lazetic, 18enne centravanti della Stella Rossa che prenderà il posto di Pietro Pellegri nella rosa rossonera, mentre resta ancora tutto aperto per il difensore centrale. I dirigenti di via Aldo Rossi sono al lavoro ormai da diverse settimane e stanno provando l'impossibile per provare a prendere Sven Botman, ma il Lille è irremovibile perchè non vuole cederlo a gennaio.

DOPPIA IDEA - Per questo motivo, come riferisce stamattina La Gazzetta dello Sport, il Milan sta valutando anche altri profili, in primi quello di Eric Bailly del Manchester United: i contatti con il difensore ivoriano, attualmente impegnato in Coppa d'Africa, vanno avanti, ma i tempi sono strettissimi e l'affare è con i Red Devils è tutt'altro che semplice. E così i rossoneri stanno valutando anche la possibilità di prendere un giovane talento di prospettiva, proprio come stanno facendo in attacco con il serbo Lazetic.

NESSUN RINFORZO? - Manca ormai sempre meno alla chiusura del mercato di gennaio e quindi in via Aldo Rossi hanno pochissimi giorni per prendere una decisione. Non è escluso, però, come ha fatto capire anche ieri Paolo Maldini prima di Milan-Juventus, che alla fine la difesa milanista possa restare questa fino al termine della stagione: "In difesa non so che succede. Sono rientrati Romagnoli e Calabria, l’emergenza sta finendo. Tra una ventina di giorni ci sarà anche Tomori. Se avessimo potuto acquistare un calciatore importante per i prossimi anni allora sì".