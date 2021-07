Gazzetta - Milan, -1 al raduno: Ibra subito presente a Milanello, punta a tornare in campo a fine agosto

Manca un solo giorno e poi inizierà ufficialmente anche la stagione 2021-2022 del Milan: domani è infatti in programma il raduno a Milanello della squadra rossonera che è attesa nel Centro sportivo di Carnago entro mezzogiorno, alle 14 ci sarà conferenza stampa di Stefano Pioli, mentre alle 17 è previsto il primo allenamento.

IBRA PRESENTE - All'appello mancheranno ovviamente quei giocatori rossoneri che hanno giocato all'Europeo, vale a dire Maignan, Kjaer e Rebic, e coloro che dovranno partecipare alle Olimpiadi, vale a dire Kessie e Kalulu. Sarà invece presente Zlatan Ibrahimovic che non potrà unirsi subito al resto del gruppo milanista, ma proseguirà a Milanello il suo percorso di recupero dopo l'operazione al ginocchio dello scorso 18 giugno.

RITORNO IN CAMPO - Lo svedese ha un programma di lavoro ben preciso che sta seguendo con grande attenzione e punta a tornare in campo il prima possibile: come riporta questa mattina La Gazzetta dello Sport, l'attaccante rossonero potrebbe saltare la prima giornata di campionato ed essere di nuovo abile e arruolabile a fine agosto. Nessuno in casa rossonera vuole correre rischi e quindi Ibra tornerà a giocare solo quando starà veramente bene e avrà risolto definitivamente il suo problema al ginocchio.