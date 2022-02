Gazzetta - Milan, 100 milioni per il mercato estivo: obiettivi Botman, Sanches, Bergwijn e Ekitike

In attesa di capire come andrà a fine la stagione in corso, con il Milan ancora in piena corsa non solo per i primi quattro posti ma anche per lo scudetto, in via Aldo Rossi si sta iniziando a preparare il prossimo mercato del club rossonero. Sarà un'estate di investimenti per il Diavolo che punta a chiudere colpi importanti per regalare così a Stefano Pioli una rosa ancora più competitiva.

DIFESA E CENTROCAMPO - A riferirlo è questa mattina La Gazzetta dello Sport che spiega che, dopo aver speso circa 75 milioni di euro la scorsa estate, ora il Milan è pronto ad investire un centinaio di milioni che potrebbero anche diventare di più in caso di scudetto. Per rinforzare difesa e centrocampo, i nomi ormai sono ben noti, vale a dire quelli di Sven Botman e di Renato Sanches, entrambi del Lille: i due hanno una valutazione che si aggira intorno ai 30 milioni ciascuno e i discorsi con la società francese sono già avviati da tempo (il Diavolo ha provato a portarli a Milanello già a gennaio).

RINFORZI IN ATTACCO - Ma durante la prossima estate, il club di via Aldo Rossi sa bene che dovrà sistemare anche l'attacco, inserendo anche qualche giovane talento da far crescere: per questo, sempre secondo la Rosea, i rossoneri avrebbero messo nel mirino Hugo Ekitike, punta centrale classe 2002 che ha un contratto fino al 2024 del Reims. Per le fasce offensive, negli ultimi giorni è spuntato anche il nome di Steven Bergwijn, 24enne giocatore che sta trovando poco spazio quest'anno al Tottenham. Per questi due talenti d'attacco potrebbero quindi essere destinati i restanti 40 milioni del budget milanista.