Gazzetta - Milan, a Bologna torna l’imprescindibile Suso: servono le sue giocate per rilanciare Higuain

La sconfitta di Atene brucia ancora e forse continuerà a bruciare ancora per parecchio tempo. Con ogni probabilità, con Suso in campo (anche entrando dalla panchina) la partita avrebbe preso una piega diversa. Mai quest’anno - osserva La Gazzetta dello Sport - si era notata in modo così evidente l’assenza di un giocatore.

IMPRESCINDIBILE - Il match contro l’Olympiacos, oltre all’esclusione dall’Europa, ha emesso anche un’altra sentenza: lo spagnolo non ha un alter ego e il suo contributo è fondamentale. Forse, l’ex Genoa è l’unico vero imprescindibile di questo Milan. Per fortuna di Gattuso, Suso, dopo aver saltato per infortunio la sfida del Pireo, stasera si riprenderà il suo posto sul binario di destra. Da un certo punto di vista, fermarsi un attimo non gli ha fatto male. Col Torino, infatti, l’esterno milanista aveva mostrato un po’ di affanno.

SOS HIGUAIN - Una spiegazione la può dare la classifica del minutaggio: Suso, nonostante l’assenza in coppa, è il rossonero con più minuti nelle gambe (1.601). A Bologna la missione sarà molto mirata: dal momento che nessuno è più riuscito a farlo, dovrà provare lui ad accendere Higuain. In fondo, Jesus ci è abituato: testa alta, sguardo che segue il movimento del Pipita e pallone scodellato sulla corsa.