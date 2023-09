Gazzetta - Milan, Adli verso la conferma: sarà titolare anche contro la Lazio

Chi pensava di vedere Yacine Adli solo contro il Cagliari si dovrà ricredere: il francese, come riporta questa mattina La Gazzetta dello Sport, giocherà infatti titolare anche domani sera contro la Lazio a San Siro davanti ai 70 mila di San Siro. Stefano Pioli è rimasto piacevolmente colpito dalla sua prestazione in Sardegna e così ha deciso di confermarlo anche contro i biancocelesti come sostituto dell'infortunato Rade Krunic.

BRAVO YACINE! - Adli ha convinto tutti contro i sardi: ha giocato sciolto, ha fatto alcuni lanci in verticale molto interessanti, si è fatto trovare spesso dai compagni e ha dimostrato di saper fare anche la fase difensiva. Rispetto a Krunic, l'ex Bordeaux ha sicuramente più qualità da regista che da equilibratore, ma il Milan ha fatto bene anche con lui in campo davanti alla difesa, tanto da meritarsi la conferma e i complimenti di tutti, compresi quelli di diversi compagni di squadra che gli hanno dedicato anche delle storie su Instagram (Leao, Giroud e Bennacer per esempio).

LA SVOLTA DI ADLI - Mercoledì a Dortmund, con ogni probabilità, toccherà Yunus Musah giocare titolare in quella posizione, ma è presto per parlarne perchè prima c'è un importante match di campionato contro la Lazio per mantenere il primo posto in classifica. Dopo essere stato un oggetto misterioso per una stagione intera, ora Adli sta dimostrando di avere le qualità per giocare nel Milan e di poter essere molto utile alla causa milanista.