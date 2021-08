Gazzetta - Milan al lavoro per i rinnovi di Kessie e Kjaer: i rossoneri vogliono blindare entrambi

In via Aldo Rossi si pensa al mercato in entrata, a quello in uscita e anche alla questione dei rinnovi di contratto di quei giocatori che sono in scadenza nel 2022. Tra questi ci sono Simon Kjaer e Franck Kessie, due pilastri fondamentali del Milan di Stefano Pioli che i dirigenti rossoneri vogliono blindare il prima possibile. Lo riferisce stamattina La Gazzetta Sportiva che analizza le situazioni dei due giocatori milanisti.

RINNOVO KJAER - Simon Kjaer, che è stato convocato per l'amichevole di stasera contro il Real Madrid, non ha mai nascosto di stare molto bene al Milan e quindi la trattativa per il suo rinnovo appare abbastanza in discesa. Da capire se il club di via Aldo Rossi gli prolungherà il contratto di due anni, così da sfruttare i vantaggi fiscali del decreto crescita, oppure se farà come Ibrahimovic e quindi proseguire un anno alla volta. Il danese dovrebbe avere poi anche un piccolo aumento di ingaggio che passerà dagli attuali 1,2 milioni a 1,5 milioni di euro.

RINNOVO KESSIE - Dopo qualche settimana in cui tutto sembrava piuttosto complicato, nei giorni scorsi si dovrebbe essere sbloccata anche la trattativa per il rinnovo di Kessie: il Diavolo ha infatti deciso di andare incontro alla richiesta da 7 milioni dell'ivoriano, mettendo sul piatto uno stipendio da 6 milioni più bonus. Proprio su quest'ultimi stanno trattando le parti che sperano di arrivare in fretta allo tanto attesa fumata bianca.