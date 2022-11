Gazzetta - Milan, Aouar piace ed è in scadenza: può essere il rinforzo giusto a centrocampo

MilanNews.it

Il Milan avrebbe messo gli occhi su un altro calciatore francese, non una novità se vediamo l'andamento degli ultimi anni. L'ultimo indiziato si chiama Hassem Aouar, centrocampista del Lione classe '98 che va in scadenza la prossima estate e che non ha dato grandi rassicurazioni sulla sua volontà di voler proseguire con l'OL.

Scadenza e agenti noti

Come riporta la Gazzetta dello Sport questa mattina uno dei motivi per cui la dirigenza rossonera avrebbe messo gli occhi sul centrocampista francese sarebbe proprio la scadenza del suo contratto con il Lione il prossimo giugno che potrebbe far aprire discorsi anche per questo gennaio. In ogni caso per il club rossonero potrebbe essere un'occasione: a gennaio le cifre sarebbero contenute, a giugno il calciatore arriverebbe a parametro zero. In più gli agenti di Aouar si sono visti spesso nelle ultime settimane a Casa Milan: sono loro infatti che hanno curato il rinnovo di Pierre Kalulu e sono loro che hanno portato Sergino Dest a Milanello con un'operazione last minute lo scorso agosto. Aouar gioca al Lione da quando ha 11 anni e potrebbe voler decidere di buttarsi per la prima volta in una nuova esperienza. Inoltre in rossonero la presenza di francesi e francofoni è davvero massiccia, altro elemento che va sempre tenuto in considerazione.

Mix di Tonali e Bennacer

Hassem Aouar sarebbe il profilo ideale per rinforzare un centrocampo orfano di Franck Kessie e che in questa stagione, dietro a Sandro Tonali e Ismael Bennacer, ha avuto poco da offrire. Tommaso Pobega è il rincalzo più accreditato ma ha caratteristiche ben precise, nonostante abbia ben figurato in questi mesi. Vranckx deve ancora crescere così come Adli ambientarsi. Rade Krunic è un jolly sempre molto utile che comunque viene maggiormente impiegato sulla trequarti. Aouar ha delle caratteristiche che lo rendono un po' un mix di Tonali e Bennacer quindi potrebbe facilmente entrare nelle rotazioni con i due mediani titolari del Milan attuale. Sarebbe un innesto sicuramente importante data la buona esperienza, soprattutto in campo europeo, che Aouar ha già maturato a Lione.