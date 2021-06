Gazzetta - Milan, avanti col mercato: Diaz prossimo colpo, poi tutto su Adli. E ci sono anche Dalot e Firpo

Sostituito Donnarumma con Maignan e sistemata la difesa con il riscatto di Tomori, per il Milan è già tempo di passare agli altri reparti. Come riporta La Gazzetta dello Sport, il mercato rossonero vive di altre priorità, obiettivi da centrare a stretto giro di posta. Tra prestiti e nuovi acquisti, Maldini e Massara avranno un gran lavoro da fare in queste settimane.

DIAZ E DALOT - Prossima fermata, Madrid. Il Milan vuole rinnovare il prestito di Brahim Diaz, stavolta con l’aggiunta del diritto di riscatto, formula che garantirebbe al club la possibilità di acquistare definitivamente lo spagnolo nell’estate del 2022. La spesa non dovrebbe superare i 20 milioni: i dirigenti rossoneri vogliono chiudere l’affare entro fine mese e c’è massima fiducia. Più complicata la pista Dalot. Il Manchester, infatti, è meno disponibile del Real, ma se Maldini e Massara insistono significa che la resistenza prima o poi si può abbattere.

ADLI E FIRPO - Tra i talenti che maggiormente stuzzicano l’interesse del Milan c’è Amine Adli. Da via Aldo Rossi negano che offerte scritte siano già state recapitate al Tolosa, ma non smentiscono la stima per il ragazzo, che ha il contratto in scadenza nel 2022. Si tratta di un’operazione low cost (sotto i 10 milioni). E poi c’è Junior Firpo, altro profilo che interessa molto ai rossoneri. Si tratta sulla base di un prestito con opzione d’acquisto intorno ai 15 milioni di euro.