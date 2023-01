Gazzetta - Milan, avanti tutta per il rinnovo dell'insostituibile Bennacer

MilanNews.it

© foto di DANIELE MASCOLO

La copertina se la sono presa Sandro Tonali e Rafael Leao, autori dei due gol che hanno permesso al Milan di vincere la sfida, ma tra i migliori in campo nelle file rossonere contro la Salernitana c'è anche Ismael Bennacer: il centrocampista algerino è stato il miglior milanista per passaggi completati (49), contrasti vinti (3) e palle recuperate (13).

COSTANTE E INSOSTITUIBILE - A riferirlo è questa mattina l'edizione odierna della Gazzetta dello Sport che spiega che da inizio stagione l'ex Empoli è certamente uno dei giocatori del Diavolo più costanti e continui, tanto da essere diventato ormai insostituibile. Il centrocampo del Milan ruota intorno a lui e lui fa girare tutta la squadra di Stefano Pioli che non può fare a meno di lui.

AVANTI INSIEME - Oltre al tecnico rossonero, anche in via Aldo Rossi sanno bene quanto sia diventato importante Bennacer e per questo il Milan è da tempo al lavoro per rinnovargli il contratto che scade nel 2024: la volontà comune è quella di proseguire insieme e di questo Maldini e Massara ne stanno discutendo anche con il nuovo agente dell'algerino, Enzo Raiola. I contatti proseguiranno nelle prossime settimane, con la speranza che si possa arrivare presto ad un accordo.