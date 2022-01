Gazzetta - Milan-Botman: affare difficile, ma non impossibile. I rossoneri puntano ad un Tomori-bis

Oggi apre ufficialmente il mercato invernale e in via Aldo Rossi sperano di riuscire a prendere il prima possibile un nuovo difensore centrale, che da settimane ormai rappresenta la priorità del Milan. Il grave infortunio di Simon Kjaer, che dovrà restare in infermeria per tutta la stagione, ha cambiato i piani dei rossoneri che ora sono costretti a sostituire il danese. E il preferito dei dirigenti del Diavolo è sempre Sven Botman del Lille.

OTTIMI RAPPORTI - A riferirlo è questa mattina La Gazzetta dello Sport che spiega che il giocatore olandese costa 30 milioni di euro. L'affare è complicato, ma non impossibile visti anche gli ottimi rapporti tra i due club che in passato hanno già chiuso due operazioni che hanno portato al Milan prima Rafael Leao e poi Mike Maignan. Il Lille inoltre sta vivendo un momento economicamente delicato e per questo ai francesi farebbero comodo incassare altri milioni di euro dopo quelli ottenuti dalla cessione di Ikonè alla Fiorentina.

TOMORI-BIS - Il Milan, da parte sua, non può investire una cifra così grande a gennaio e per questo vorrebbe ripetere quanto fatto un anno fa con Fikayo Tomori: il club di via Aldo Rossi continua infatti a spingere per prendere Botman in prestito oneroso con diritto di riscatto. Ma va convinto il Lille che sa bene che anche alcuni club inglesi hanno messo gli occhi sull'olandese e sarebbero pronti a mettere sul piatto subito parecchi milioni.