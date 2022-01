Gazzetta - Milan, c'è l'ok di Elliott per un acquisto a titolo definitivo. Botman resta il preferito per la difesa

Non è un mistero che il Milan stia cercando un difensore centrale sul mercato di gennaio per sostituire l'infortunato Simon Kjaer, la cui stagione purtroppo è già finita dopo il grave infortunio al ginocchio. Il club rossonero vuole regalare a Stefano Pioli un difensore di qualità e per questo sta valutando diversi profili, anche se il preferito resta sempre Sven Botman del Lille.

OK DI ELLIOTT - A riferirlo è questa mattina La Gazzetta dello Sport che riporta un'importante novità delle ultime ore: Elliott, il fondo proprietario del Milan, ha infatti dato il via libera ai dirigenti milanisti per prendere un giocatore anche a titolo definitivo. Finora si era parlato sempre di un prestito con diritto di riscatto, mentre ora il Diavolo ha avuto l'ok anche per un investimento a lungo termine. Si tratta di una novità importante, che permette al Milan di avere maggiori margini di manovra.

OBIETTIVO BOTMAN - Come detto precedentemente, il primo obiettivo dei rossoneri per la difesa è Botman, per il quale però il Lille continua a chiedere cifre molto alte: oltre 30 milioni di euro. Il club di via Aldo Rossi non ha intenzione di soddisfare le richieste dei francesi ed è per questo al lavoro per provare ad abbassare le loro pretese. Non sarà però facile convincerli e per questo motivo Maldini e Massara stanno valutando anche altre piste come quelle che portano per esempio a Diallo del Psg, a Mina dell’Everton e a Szalai del Fenerbahçe.