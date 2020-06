Gazzetta - Milan, c'è un muro da proteggere: Gigio e Romagnoli devono rinnovare, Kjaer va riscattato

L'arrivo di Ibrahimovic a gennaio ha cambiato certamente il Milan, ma un po' di merito va dato anche a Simon Kjaer, il quale, insieme a Gigio Donnarumma e Alessio Romagnoli, ha eretto un vero e proprio muro. L'ultima "impresa" del trio è arrivata venerdì a Torino nella semifinale di ritorno di Coppa Italia contro la Juventus: i rossoneri non avevano infatti mai chiuso una partita allo Stadium con la porta inviolata e inoltre, prima di quel match, i bianconeri arrivavano da 44 partite casalinghe di fila in cui hanno segnato almeno una rete.

SEGNALI POSITIVI - Come riporta questa mattina La Gazzetta dello Sport, tutti e tre hanno però una situazione contrattuale piuttosto delicata. Ovviamente il caso più importante è quello che riguarda Gigio Donnarumma, il quale ha il contratto in scadenza tra un anno: negli ultimi giorni, qualcosa si sta muovendo su questo fronte e i segnali che arrivano sono positivi, anche se finora sono state fatte solo le prime riflessioni. L'unica cosa certa è che il giovane portiere milanista vuole restare in rossonero.

RINNOVO E RISCATTO - Dopo quello di Donnarumma, il Milan dovrà presto affrontare anche il tema del rinnovo di capitan Romagnoli: il suo contratto scade nel 2022, quindi ci sarebbe tempo, ma in via Aldo Rossi vogliono evitare di ritrovarsi nella stessa situazione in cui si trovano adesso con Gigio. Il nodo principale da sciogliere è quello dell'ingaggio, ma la nota confortante è che il capitano è una dei pochi casi per i quali Elliott ha previsto una deroga finanziaria (al momento guadagna 3,5 milioni di euro a stagione). Per quanto riguarda Kjaer, infine, il giocatore è in prestito dal Siviglia e se il Milan vuole riscattarlo dovrà pagare 2,5 milioni. Una cifra certamente abbordabile per un difensore che sta dando grande sicurezza alla retroguardia milanista.