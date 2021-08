Gazzetta - Milan, caccia al trequartista/esterno destro: nel mirino ci sono Corona e Sarabia

Prosegue la caccia a un trequartista. O meglio, a un "7" che sappia giocare anche da "10" e viceversa. Insomma, un profilo duttile in grado di agire con efficacia tanto sulla trequarti centrale quanto sul binario di destra. Come riporta La Gazzetta dello Sport, sul taccuino di Maldini e Massara ci sono i nomi di Jesus Corona e Pablo Sarabia.

CORONA IN USCITA - Il 28enne messicano del Porto si è messo in luce nell’ultima Champions e ha il contratto in scadenza tra un anno. La società portoghese valuta le offerte e spera di ricavare almeno 20 milioni di euro dalla cessione di Corona, mentre il Milan non vuole superare quota 10. Al momento non c’è l’intesa - scrive la rosea - ma a ridosso del traguardo di fine mercato tutto è possibile.

SARABIA IN PRESTITO - Decisamente più lungo l’accordo di Sarabia con il Paris Saint-Germain (giugno 2024). I parigini potrebbero aprire al prestito dello spagnolo, che rischia di trovare pochissimo spazio vista l’enorme concorrenza in squadra. La soluzione a titolo temporaneo, ovviamente, starebbe bene anche ai dirigenti milanisti, ma il giocatore ha un ingaggio importante (4 milioni netti a stagione).