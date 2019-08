Gazzetta - Milan-Correa, trattativa infinita: Simeone non molla, Boban a Madrid per l’ultimo assalto

Tutto fermo. O meglio, bloccato. La trattativa per Correa è in una fase di stallo, ma è ancora aperta. Come riporta La Gazzetta dello Sport in edicola questa mattina, Zvonimir Boban - primo sponsor dell’argentino - si metterà in viaggio per Madrid la settimana prossima. L’obiettivo, ovviamente, è convincere l’Atletico Madrid a lasciar partire il giovane attaccante.

MURO SIMEONE - I Colchoneros hanno speso 8 milioni di euro (cinque anni fa) per acquistare il cartellino di Correa. Cedendolo al Milan per una cifra superiore ai 40 milioni, dunque, farebbero già una bella plusvalenza. Ma a Simeone non basta. Il Cholo vuole Rodrigo e deve riuscire a strapparlo a Valencia. Senza lo spagnolo. Ma Angel ha già esternato la sua volontà di lasciare Madrid. Il Milan non si da per vinto e ha una strategia ben precisa.

CESSIONI - Boban proverà a convincere i dirigenti dell’Atletico della bontà dell’affare, per tutti. Con il mercato in chiusura, il dirigente rossonero è pronto a tentare l’ultimo assalto. Ma per farlo ha bisogno di liquidità. Persa la speranza di piazzare André Silva al Valencia, il Milan potrebbe recuperare contanti dalla cessione di Kessié, ma l’ivoriano non è convinto del Monaco.