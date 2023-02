Gazzetta - Milan, De Ketelaere non si sblocca ma tutti sono al suo fianco: da Leao e Diaz a Ibra e Pioli

MilanNews.it

Il Milan si è ripreso negli ultimi dieci giorni dopo una lunga e profonda crisi durata per tutto il mese di gennaio: la squadra rossonera è infatti reduce da tre vittorie di fila (tutte per 1-0) tra campionato e Champions League che le hanno permesso di mettersi alle spalle il momento difficile. Tutti i giocatori hanno alzato il livello delle proprie prestazioni, ma c'è un giocatore che è ancora in difficoltà e che non riesce a sbloccarsi, vale a dire Charles De Ketelaere.

MOMENTO NO - Come riferisce stamattina La Gazzetta dello Sport, continua il momento no del grande acquisto estivo del Milan. Anche a Monza si è visto il solito film: panchina, ingresso nel secondo tempo, gol sbagliato e grande delusione. Il belga ha però la fortuna che tutti i compagni di squadra e l'allenatore sono al suo fianco per aiutarlo a sbloccarsi finalmente (è ancora a secco in questa stagione). Sono diversi i giocatori rossoneri che negli ultimi giorni gli hanno dedicato un gesto dentro o fuori dal campo per fargli capire che non è solo.

TUTTI CON CHARLES - Uno di questi per esempio è stato Rafael Leao: "Ragazzo mio, il gol sta arrivando" è la sua frase che il portoghese ha sussurrato all'orecchio a Charles dopo il gol sbagliato contro il Tottenham. Anche Brahim Diaz, cioè che lui di fatto gli ha rubato il posto da titolare in campo, lo ha abbracciato sabato dopo la vittoria contro il Monza. Nei giorni scorsi, sono arrivate poi pure le parole di Ibrahimovic che ha dichiarato pubblicamente che De Ketelaere è un giocatore forte, che poi è lo stesso pensiero di Stefano Pioli: "Continui a credere nelle sue qualità, come faccio io. L’importante è che abbia certe occasioni, il gol arriverà. Gli manca solo quello e significherebbe tanto: è giovane e sperava di fare subito di più" le parole del tecnico milanista. Insomma, il momento non è semplice, ma Charles non è da solo, anzi tutti sono dalla sua parte.