Gazzetta - Milan, domani è il Piatek-day: jolly José Mauri per chiudere a 35 milioni. E occhio a Plizzari

Tutto è pronto per il Piatek-day. Domani, come riporta La Gazzetta dello Sport, il polacco si vestirà di rossonero. Bisogna ancora sistemare gli ultimi dettagli dell’operazione, ma l’accordo fra le parti è già stato raggiunto lo scorso venerdì. Ancora da stabilire il giocatore (del Milan, s’intende) che rientrerà nell’affare per abbassare l’esborso cash.

BERTOLACCI - Il Genoa valuta l’attaccante polacco 40 milioni. L’amministratore delegato Ivan Gazidis ne mette sul piatto al massimo 35 e si aspetta che il club rossoblù valuti almeno 5 milioni una delle contropartite proposte almeno 5 milioni. Il primo pensiero di Leonardo è andato al croato Halilovic, ma l’idea non ha entusiasmato Preziosi, il quale che ha subito virato su Bertolacci. Tuttavia, questa soluzione fatica a decollare per una questione di buonuscite (chi la paga?). Inoltre, il centrocampista ha da tempo un’intesa per tornare a Genova nella prossima stagione con un ingaggio da 1,1 milioni all’anno.

MAURI O PLIZZARI - Stando a quanto riferito dalla rosea, sta emergendo la candidatura di José Mauri, calciatore gradito al Grifone. Attenzione anche a Plizzari. Il primo tentativo di Preziosi è stato respinto dal Milan, con Leonardo che ritiene incedibile il ragazzo. Il giovane portiere, però, al momento è chiuso da Donnarumma e Reina e andrebbe volentieri a giocare. Per quanto riguarda Piatek, il polacco è impaziente di raggiungere Milano: dovrà pazientare fino a domani.