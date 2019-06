Gazzetta - Milan, dopo il no di Tare i rossoneri cambiano obiettivo: ora in pole c'è Massara

Nelle prossime ore sono attesi gli annunci di Paolo Maldini e di Zvonimir Boban, mentre servirà ancora un po' di tempo prima di avere l'ufficialità sul nome del nuovo direttore sportivo milanista: Igli Tare era infatti il preferito, ma ha deciso di restare alla Lazio e quindi ora i rossoneri hanno dovuto iniziare un secondo giro di valutazioni.

NUOVO OBIETTIVO - A riferirlo è questa mattina La Gazzetta dello Sport che rivela che adesso il primo candidato è Frederic Massara, che ha da poco concluso la sua avventura da ds alla Roma. Per il momento non ci sono ancora stati contatti diretti con il direttore tecnico Maldini, ma con ogni probabilità ci saranno a breve, anche perchè i giorni passano e il tempo stringe. La volontà del club di via Aldo Rossi è di ripartire dai giovani e quindi serve un dirigente che abbia anche grandi doti di talent scout.

TALENT SCOUT - Le capacità, in questo senso, di Massara sono note e sono state coltivate negli anni al fianco di Walter Sabatini, tra Palermo, Roma e Inter. L'ex giallorosso è in cima alla lista del Milan, mentre in secondo piano c'è Bigon, attuale ds del Bologna. Nei prossimi giorni, Maldini cercherà di accelerare su questo fronte e anche su quello dell'allenatore, con Marco Giampaolo che attende con ansia di diventare il nuovo tecnico milanista.