Gazzetta - Milan, dopo la cessione di Paquetà ora caccia al difensore: rossoneri tra Nastasic, Tomiyasu e Ajer

Il Milan ha chiuso ieri l'accordo per la cessione al Lione di Lucas Paquetà: 20 milioni di euro più una percentuale sulla futura rivendita. Il suo addio arriva nel momento giusto in quanto ora il Diavolo potrà concentrarsi sulla grande priorità di regalare a Pioli un nuovo difensore centrale. Sfumato Fofana del Saint-Etienne che è andato al Leicester per 40 milioni e con Milenkovic che continua ad essere troppo costoso (la Fiorentina non scende sotto i 40 milioni), rimangono aperte tre piste, cioè Kristoffer Ajer del Celtic, Takehiro Tomiyasu del Bologna e Matija Nastasic dello Schalke 04.

VALUTAZIONI MOLTO ALTE - Lo riferisce questa mattina La Gazzetta dello Sport che spiega che Ajer è da tempo nel mirino del Milan, ma il club scozzese continua a chiedere 30 milioni di euro per lasciar partire il centrale norvegese. Leggermente più bassa, invece, è la valutazione di Tomiyasu: il Bologna pretende infatti 25 milioni (i rossoblù hanno rifiutato un'offerta da 20 milioni della Roma). I rossoneri sono orientati verso una quotazione meno generosa, ma difficilmente il suo prezzo scenderà di molto negli ultimi giorni di mercato.

PISTA LOW-COST - Più facile, invece, arrivare a Nastasic visto che lo Schalke 04 sarebbe disposto a cederlo anche in prestito. Si tratterebbe di un affare low-cost visto che l'esborso economico sarebbe piuttosto basso. Secondo la Rosea, però, ci sarebbe anche la possibilità di restare con l’attuale organico e tornare sul mercato a gennaio per prendere un nuovo difensore centrale.