Gazzetta - Milan, due settimane d'oro per mettere benzina nelle gambe e portare Mandzukic al top della condizione

Avendo iniziato la stagione dai preliminari di Europa League, il Milan è al squadra italiana che ha giocato di più finora e quindi queste due settimane con appena due partite da giocare (Crotone e Spezia) sono assolutamente benedette da mister Stefano Pioli. In fondo, era stato lo stesso tecnico milanista a mettere in risalto l'importanza di questi 14 giorni con pochi impegni prima dell'ultima sfida contro il Bologna: "Dopo questo impegno avremo a disposizione due settimane pulite".

LAVORO FISICO - Come spiega questa mattina La Gazzetta dello Sport, queste due settimane verranno utilizzate dai rossoneri per mettere benzina nella gambe dei giocatori per affrontare al meglio gli ultimi mesi nella stagione nei quali il Milan sarà impegnato sia in campionato che in Europa League. In particolare, Pioli vuole portare al top della condizione tutti i suoi giocatori, compresi i nuovi arrivati, primo fra tutti Mario Mandzukic che è quello che sembra avere più bisogno di lavorare per ritrovare la forma migliore. Per questo motivo, gli allenamenti di questi giorni saranno piuttosto duri dal punto di vista fisico, poi man mano che ci si avvicinerà al match contro il Crotone i carichi di lavoro si abbasseranno per non arrivare con le gambe troppo pesanti alla gara in programma domenica pomeriggio a San Siro.

LAVORO TATTICO - Giocando ogni tre giorni e con una sosta natalizia molto corta, è la prima volta che a Milanello c'è la possibilità di allenarsi con continuità e fare anche un po' di preparazione fisica. Ma questi giorni saranno importanti per Pioli anche per lavorare dal punto di vista tattico, per approfondire schemi, principi di gioco ed equilibri di squadra (per fortuna quasi tutto il gruppo è a disposizione). Queste sedute saranno particolarmente utili ai nuovi arrivati che il tecnico milanista è stato costretto a buttare subito nella mischia a causa delle tante assenze che hanno colpito il Diavolo nelle ultime settimane.