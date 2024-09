Gazzetta - Milan, fiducia a Fonseca: le prossime gare non sono decisive

Negli ultimi giorni, in molti hanno parlato delle prossime gare del Milan contro Venezia, Liverpool e Inter come di tre partite decisive per il futuro di Paulo Fonseca. Ma in realtà non è così: in via Aldo Rossi, infatti, insisteranno sul tecnico portoghese anche se le cose non dovessero andare bene in questi match.

FIDUCIA IN FONSECA - A riferirlo è questa mattina La Gazzetta dello Sport che spiega che il club rossonero ritiene sia ancora troppo presto per dare giudizi definitivi e per questo c'è ancora grande fiducia nel lavoro di Fonseca che in estate è stato preso perchè bravo nella valorizzazione dei giovani e nel dare un'identità tecnica alla squadra. Lo stesso allenatore milanista sa però bene che il suo destino resta legato ai risultati: "Gli allenatori dipendono dai risultati. Sono sempre sotto esame, resto però concentrato solo sul mio lavoro, non può essere altrimenti. Se mi concentro su quello che dicono e scrivono gli altri diventa difficile lavorare. Tutti dobbiamo migliorare".

IL SOSTEGNO DEI TIFOSI - Ora la priorità di Fonseca è uscire dal momento difficile: "La chiave per uscire dai momenti difficili è il lavoro. Io continuo con la stessa passione e fiducia, cercando di risolvere i problemi avuti in queste tre partite. In questo momento devo pensare solo alla squadra e al lavoro da fare con i giocatori: questa è la chiave, concentrarsi sul lavoro". Una mano al Diavolo potrebbe arrivare dai tifosi milanisti che stasera saranno in 70 mila a San Siro per la sfida contro il Venezia e che alle 18.45 si ritroveranno davanti all'ingresso dei garage per far capire a società, mister e giocatori che settembre rappresenta già un bivio decisivo per la stagione rossonera.