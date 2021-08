Gazzetta - Milan-Florenzi, si lavora sulla formula: probabile intesa per il diritto di riscatto. Il terzino vuole i rossoneri

Dopo settimane a parlare di Dalot e Odriozola, alla fine il nuovo terzino del Milan che si alternerà a destra con Davide Calabria sarà con ogni probabilità Alessandro Florenzi, giocatore in uscita dalla Roma. La trattativa non è chiusa, ma ci sono ottime possibilità che l'affare vada in porto in tempi anche piuttosto brevi.

LA FORMULA - A riferirlo è questa mattina La Gazzetta dello Sport che spiega che i due club stanno trattando sulla formula: per i rossoneri sarebbe stato perfetto il prestito secco, i giallorossi invece avrebbero preferito la cessione a titolo definitivo o al massimo un prestito con obbligo di riscatto, alla fine è probabile che l'intesa verrà trovata a metà strada con un prestito con diritto di riscatto che potrebbe diventare obbligo al verificarsi di determinate condizioni. La volontà comune è quella di chiudere l'operazione, compresa quella di Florenzi che ha già detto sì al Milan e spinge per vestire la maglia rossonera.

VOGLIA DI MILAN - Per il Diavolo sarebbe un ottimo colpo perchè vorrebbe dire consegnare a Pioli non solo un ottimo terzino destro, ma anche un giocatore in grado di giocare pure qualche metro più avanti e alternarsi eventualmente con Saelemaekers. In questa trattativa sta avendo un ruolo decisivo proprio la volontà di Florenzi che in passato non ha mai voluto legarsi ad un'altra squadra italiana che non fosse la Roma, ma quando è arrivata la chiamata del Milan ci ha pensato davvero poco e ha sposato subito l'idea.